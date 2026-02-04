ANUNŢ DE MEDIU SC BLACH STEEL PROFESIONAL SRL

SC BLACH STEEL PROFESIONAL SRL cu sediul în VAMA, str. FERMEI nr. 528/N anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Hală de productie profile obtinute la rece si a altor articole metalice , activităti conform următoarelor Cod CAEN 2433 – Productia de profile obtinute la rece si Cod CAEN 2550 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica desfăşurate pe amplasamentul VAMA, str. FERMEI nr. 528/N.

Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30, vineri 8-14,00.

Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la DJM Satu Mare, tel.0261-736003; fax. 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.