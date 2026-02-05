BIODIVERSITATE Consultări cu primarii din județul Satu Mare pentru stabilirea zonelor prioritare de biodiversitate

Protecția mediului, corelată cu dezvoltarea comunităților locale și proiectele strategice de infrastructură

În perioada 04–05 februarie 2026, Instituția Prefectului Județul Satu Mare a organizat o serie de consultări cu primarii unităților administrativ-teritoriale din județ, în cadrul cărora au fost propuse areale ce pot fi incluse ca zone prioritare pentru biodiversitate, la nivelul a 57 de UAT-uri.

Consultări cu autoritățile locale și instituțiile de specialitate

La întâlniri au participat reprezentanții consorțiului desemnat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv Asocierea Pro Biodiversitas SRL, Omnia Development SRL și M&S Ecoproiect SRL, în cadrul proiectului „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”.

De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Direcției Județene de Mediu Satu Mare, ai Direcției Silvice Satu Mare, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare, ai Muzeului Județean Satu Mare, ai ocoalelor silvice private, precum și arhitectul-șef al județului Satu Mare, din partea Consiliului Județean Satu Mare.

Prefectul Altfatter Tamás: protecția mediului trebuie corelată cu dezvoltarea locală

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat, în cadrul consultărilor, necesitatea ca stabilirea zonelor de protecție strictă să țină cont de proiectele de dezvoltare ale comunităților locale, pentru a evita blocaje similare celor apărute în cazul ariilor protejate din rețeaua europeană Natura 2000.

„În stabilirea zonelor de protecție strictă, am solicitat reprezentanților consorțiului desemnat de Ministerul Mediului să țină cont de toate proiectele aflate în derulare sau în pregătire ale unităților administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, pentru a nu afecta dezvoltarea comunităților locale. Nu dorim repetarea problemelor apărute în cazul ariilor protejate din rețeaua europeană Natura 2000, motiv pentru care este necesară o colaborare directă și eficientă între Ministerul Mediului și autoritățile locale din județ”, a declarat prefectul.

Infrastructura strategică, element-cheie în delimitarea zonelor protejate

Prefectul a mai precizat că a solicitat ca delimitarea viitoarelor zone de protecție strictă să fie realizată în corelare cu proiectele strategice de infrastructură ale județului.

„Am solicitat ca delimitarea acestor zone să țină cont de proiectele strategice de infrastructură, în special de Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, de Drumul Expres Satu Mare – Oar, aflat în implementare, precum și de drumurile de acces aferente”, a explicat Altfatter Tamás.

Viziune pe termen lung pentru dezvoltarea județului

În perspectivă, prefectul a adus în discuție și necesitatea unei viziuni integrate de dezvoltare, care să includă noi conexiuni rutiere majore la nivel regional.

„În perspectivă, am solicitat să fie avută în vedere posibilitatea realizării unui drum rapid care să asigure legătura între municipiile Satu Mare, Carei și Oradea, precum și crearea cadrului necesar pentru construirea unui drum expres între Carei și Marghita, cu acces direct la Autostrada Transilvania – A3”, a mai precizat prefectul județului Satu Mare.