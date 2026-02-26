Comemorarea victimelor comunismului la Szeged

În data de 25 februarie 2026, cu prilejul ”Zilei de Comemorare a Victimelor Dictaturii Comuniste din Ungaria”, Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged a participat la o ceremonie solemnă organizată la Szeged, din inițiativa Oficiului Guvernamental (Prefectura) comitatului (județului) Csongrad-Csanad, la Szeged.

La eveniment au participat printre alții Béla Mihálffy, deputat în Parlamentul Ungariei, reprezentanți ai Consiliului Județean Csongrad-Csanad, reprezentanți ai mediului universitar și ai altor instituții oficiale locale și regionale.

În cadrul ceremoniei a luat cuvântul Salgó László, șeful Oficiului Guvernamental (prefectul județului), care a subliniat că regimul comunist nu a făcut victime doar în Ungaria, ci și în România, Slovacia, Polonia și în alte state din Europa Centrală și de Est. În intervenția sa a evidențiat faptul că dictaturile totalitare au distrus destinele a milioane de oameni, prin arestări politice, deportări, internări în lagăre de muncă forțată, persecuții religioase și suprimarea libertăților fundamentale. Estimările istorice arată că în țările fostului lagăr comunist, zeci de milioane de persoane au fost afectate, direct sau indirect, de represiunea comunistă. Demnitarul maghiar a subliniat că în România a fost nevioie de o revoluție sângeroasă pentru ca românii să dărâme jugul barbariei comuniste și să îmbrățișeze democrația și libertatea.

Consulatul General al României la Szeged a depus o coroană de flori la monumentul victimelor comunismului din Szeged, alături de reprezentanții instituțiilor publice prezente, de Consulatul Onorific al Poloniei, ș.a.Ceremonia de la Szeged a reprezentat astfel nu doar un moment de reculegere națională, ci și un act de solidaritate regională în memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare. Comemorarea a reafirmat importanța păstrării memoriei istorice și a angajamentului comun pentru apărarea valorilor democratice, a libertății și a demnității umane.