COMPETIȚIE. „Meet the Techs”, festivalul roboticii care a electrizat Satu Mare

Aproape 20 de echipe din întreaga țară s-au întâlnit într-o competiție plină de energie, creativitate și colaborare la Hotel Restaurant Melody



Satu Mare a devenit, pe 31 ianuarie 2026, un adevărat centru al roboticii educaționale din România. Competiția „Meet the Techs”, organizată de StarTech și PrismaTech, a reunit 18 echipe talentate din diverse colțuri ale țării, oferind participanților și publicului o zi încărcată de spectacole tehnologice, provocări intelectuale și momente de socializare care au întărit spiritul comunitar.

Roboți în mișcare și emoții pe teren

Pe parcursul zilei, terenul competițional a fost scena unor meciuri spectaculoase, unde roboții au demonstrat agilitate, strategie și tehnologie de ultimă generație. Publicul a fost captiv de demonstrațiile tehnice și de intensitatea fiecărui duel, fiecare echipă încercând să depășească limitele propriilor roboți și abilități.

O comunitate unită de pasiune și colaborare

Dincolo de competiție, „Meet the Techs” a fost o adevărată sărbătoare. Muzica, buna dispoziție și momentele de socializare au culminat cu o horă care a adus împreună participanți, organizatori și susținători, demonstrând că tehnologia poate fi și un liant al comunității.

Schimb de idei și valori FIRST Tech Challenge

Pentru organizatori și participanți, competiția a fost mai mult decât o luptă pentru podium. Analiza performanțelor, discuțiile strategice și prieteniile legate între echipe au confirmat valorile programului FIRST Tech Challenge: colaborare, respect și Gracious Professionalism.

Podiumul competiției

Premiile au fost decernate astfel:

Locul I: Team Vectron RO034

Locul II: team.exoros

Locul III: CyberPunk Robotics

Mulțumiri și recunoștință pentru susținători

Organizatorii au transmis mulțumiri speciale sponsorilor și partenerilor care au făcut posibil evenimentul, printre care: Hotel Melody, Restaurant K10, Konecranes, Alu Menziken, Zollner Electronic Satu Mare, Bentonita SA, Tipografia Someșul, dar și instituții de învățământ și organizații precum Nație Prin Educație, Colegiul Național „Ioan Slavici”, Colegiul Național „Doamna Stanca” și Consiliul Școlar al Elevilor.