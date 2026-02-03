CRIMĂ. Sătmăreanul înjunghiat de soție a decedat, iar femeia a fost arestată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a cerut și a obținut arestarea preventivă a femeii acuzate de omor, după schimbarea încadrării juridice a faptei



Cazul șocant al femeii din Satu Mare care și-a ucis iubitul cu un cuțit de bucătărie a cunoscut o evoluție semnificativă pe parcursul anchetei. După ce inițial a fost cercetată pentru violență în familie și ulterior pentru lovituri cauzatoare de moarte, inculpata este acum acuzată de omor, iar măsura controlului judiciar a fost înlocuită cu arestul preventiv.

De la violență în familie la omor

Dosarul penal a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, unitatea competentă din punct de vedere material și teritorial, întrucât fapta sesizată la acel moment a fost încadrată ca violență în familie.

În acest context, la data de 27 ianuarie 2026, față de inculpată a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Schimbarea încadrării juridice și declinarea dosarului

Ulterior, ca urmare a decesului persoanei vătămate, survenit la data de 28 ianuarie 2026, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată, la 29 ianuarie 2026, în infracțiunea de lovituri cauzatoare de moarte.

Având în vedere noua situație juridică, dosarul a fost declinat în aceeași zi către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Arestare preventivă pentru omor

Pe baza probelor administrate în cauză, la data de 2 februarie 2026, procurorii au dispus o nouă schimbare a încadrării juridice, fapta fiind reținută ca infracțiune de omor. Totodată, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a formulat o propunere de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare a admis cererea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatei.

Detalii din anchetă

Potrivit procurorilor, fapta a avut loc în data de 26 ianuarie 2026, la locuința comună a celor doi concubini. Pe fondul consumului de alcool și al geloziei, între inculpată și persoana vătămată a izbucnit un scandal spontan. În timpul conflictului, bărbatul i-ar fi aplicat femeii o lovitură cu pumnul în zona feței.

„Pe fondul furiei și aflându-se sub imperiul unei emoții puternice, inculpata a acționat cu intenția de a-i suprima viața partenerului, aplicându-i o lovitură cu un cuțit de bucătărie de 23 de centimetri, cu lamă de 13 centimetri, în partea stângă a toracelui, zonă vitală”, au precizat procurorii.

Leziunile provocate au fost grave, conducând în cele din urmă la decesul victimei, survenit două zile mai târziu.