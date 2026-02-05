DESANT. Rețea de traficanți de droguri de mare risc, destructurată la Satu Mare

Cinci persoane, arestate preventiv pentru trafic de substanțe psihoactive în în zona Ostrovului

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au reținut cinci persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive, într-o acțiune desfășurată în municipiul Satu Mare.

Documentarea activității infracționale

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că, în perioada 2025 – februarie 2026, cele cinci persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani (trei femei și doi bărbați), ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de mare risc în zona Ostrovului. Substanțele implicate erau fragmente vegetale impregnate cu MDMB-4en-PINACA, vândute la prețuri cuprinse între 10 și 30 de lei per pliculeț.

O persoană dintre cei cercetați este suspectată și de manipularea și comercializarea MDMB-BUTINACA, un compus psihoactiv.

Descinderi și probe ridicate

Pe parcursul urmăririi penale, polițiștii au indisponibilizat cantități semnificative din substanțele interzise. La data de 4 februarie 2026, în cadrul a șase percheziții domiciliare, au fost ridicate doze de substanță vegetală impregnată cu 4F-MDMB-BINACA, un cântar de precizie, sume de bani și alte mijloace de probă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

Reținere și arest preventiv

Pe 4 februarie, procurorii au dispus reținerea celor cinci suspecți. A doua zi, 5 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare a decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Autoritățile subliniază că, pe întreaga durată a procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.