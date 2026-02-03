DIALOG. Cristina Tămășan-Ilieș  a susținut o nouă sesiune de audiențe la Primăria Municipiului Satu Mare

Viceprimarul a discutat direct cu sătmărenii înscriși, oferind sprijin și consiliere pentru problemele semnalate



Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti a organizat astăzi o nouă sesiune de audiențe, prilej de dialog direct între administrația locală și cetățenii municipiului. Sătmărenii înscriși la audiențe au avut ocazia să discute cu viceprimarul municipiului, Cristina Tămășan-Ilieș, fiind consiliați și sprijiniți în vederea identificării unor soluții pentru problemele semnalate.

Dialog direct cu cetățenii

În cadrul întâlnirilor, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a ascultat cu atenție sesizările, propunerile și preocupările cetățenilor, fiecare discuție reprezentând un pas important în procesul de soluționare eficientă a situațiilor aduse în atenția administrației locale.

„Astăzi a avut loc o nouă sesiune de audiențe la Primăria Municipiului Satu Mare, un prilej important de dialog direct cu sătmărenii înscriși. Am ascultat cu atenție problemele, propunerile și preocupările acestora, fiecare discuție fiind un pas necesar în identificarea unor soluții concrete și eficiente”, a declarat viceprimarul municipiului Satu Mare.

Administrație deschisă și apropiată de comunitate

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat importanța comunicării constante cu cetățenii, considerând dialogul deschis un element esențial al unei administrații responsabile și transparente.

„Consider că dialogul deschis și comunicarea constantă cu cetățenii sunt esențiale pentru o administrație responsabilă și apropiată de comunitate”, a mai precizat aceasta.

Satu Mare CITY Portal – comunicare rapidă și eficientă

Reprezentanții Primăriei Municipiului Satu Mare reamintesc cetățenilor că, pentru o comunicare rapidă și eficientă cu administrația locală, pentru accesarea tuturor serviciilor disponibile și pentru transmiterea sesizărilor în vederea soluționării acestora, poate fi utilizat Satu Mare CITY Portal, disponibil online.

Platforma digitală facilitează interacțiunea dintre cetățeni și Primărie, contribuind la eficientizarea serviciilor publice și la rezolvarea promptă a problemelor comunității.