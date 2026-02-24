DOLIU Fost director de școală din Țara Oașului a trecut în eternitate

Comunitatea educațională din Satu Mare este în doliu după trecerea la cele veșnice a distinsului dascăl care a condus Școala Gimnazială Călinești-Oaș și a format generații întregi de elevi

Învățământul sătmărean traversează un moment de profundă tristețe după trecerea în neființă a profesorului Liviu Laurențiu, cadru didactic respectat și fost director al Școlii Gimnaziale Călinești-Oaș. Dascăl dedicat, mentor și formator de caractere, acesta și-a legat întreaga carieră de școală și de comunitatea din județul Satu Mare. Potrivit familiei, profesorul Liviu Laurențiu a încetat din viață luni, 23 februarie 2026.

Ultimul drum

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați începând de marți, 24 februarie, ora 18:00, la capela cimitirului din localitatea Pomi, județul Satu Mare.

Priveghiul va avea loc miercuri, 25 februarie, de la ora 18:00, iar înmormântarea este programată joi, 26 februarie 2026, la ora 13:00, în Cimitirul din Pomi.

O moștenire care rămâne

Profesorul Laurențiu Liviu a fost mai mult decât un director sau un cadru didactic – a fost un reper moral și profesional pentru colegi și elevi. Zeci de generații de copii au fost formate sub îndrumarea sa, iar amintirea lui va rămâne vie prin valorile insuflate și prin respectul pe care l-a câștigat în comunitate.

Mesajele de condoleanțe subliniază aceeași idee: un om dedicat, un mentor autentic, o prezență care a luminat școala și care lasă în urmă un gol greu de umplut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.