Dosar de fond funciar deblocat la nivelul comunei Racșa

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a organizat astăzi la sediul Instituției Prefectului o ședință de lucru pentru clarificarea și deblocarea procedurilor necesare emiterii unui titlu de proprietate pe raza UAT Racșa. La întâlnire au participat subprefectul Ioan Tibil, secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, directorul Cancelariei, Bianca Șorian, precum și reprezentanții Comisiei locale de fond funciar Racșa, ai Ocolului Silvic Tăuții Măgherăuș și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Satu Mare.

Discuțiile au vizat clarificarea unor aspecte de ordin tehnic necesare pentru emiterea unui titlu de proprietate pentru o suprafață de 83,46 hectare de teren forestier, situată pe raza UAT Racșa. Speța analizată este una mai veche, care a necesitat o abordare coordonată și aplicarea unor soluții tehnice conforme cadrului legal în vigoare.

În urma consultărilor, a fost identificată soluția tehnică ce permite deblocarea procedurii, care să ducă la rezolvarea problemelor de ordin tehnic. În cadrul ședinței s-a subliniat importanța aplicării cu celeritate a măsurilor stabilite, astfel încât situația creată la nivelul UAT Racșa să fie soluționată în mod definitiv și legal.

„Soluționarea acestei situații reprezintă un demers necesar pentru respectarea dreptului de proprietate și pentru asigurarea unui climat de legalitate și stabilitate la nivel local. Solicit tuturor părților implicate să depună toate diligențele necesare pentru finalizarea, în cel mai scurt timp, a acestui demers! Instituția Prefectului Județul Satu Mare va continua să sprijine toate procedurile care conduc la rezolvarea situațiilor restante, cu respectarea strictă a prevederilor legale.“ – prefect Altfatter Tamás