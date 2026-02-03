EDUCAȚIE Aviația prinde aripi la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare> curtea școlii s-a transformat într-un mic aerodrom

Eveniment educațional dedicat aviației și sporturilor aeronautice, organizat în parteneriat cu Aeroclubul Satu Mare.



Curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare s-a transformat, luni, 2 februarie 2026, într-un adevărat mic aerodrom. Prin parteneriatul de 10 ani inițiat de „Echipa MultitouchCNME”, unitatea de învățământ a organizat un eveniment educațional special, dedicat aviației și sporturilor aeronautice, în colaborare cu Aeroclubul Satu Mare.

Aviația, mai aproape de elevi

Evenimentul a avut ca scop familiarizarea elevilor cu domeniul aviației și cu oportunitățile de formare oferite tinerilor pasionați de zbor, interesați de o posibilă carieră într-un domeniu considerat de elită. Activitatea a stârnit un interes deosebit în rândul elevilor și cadrelor didactice.

Planorul, atracția principală a zilei

Punctul de maxim interes al evenimentului a fost planorul expus în curtea colegiului, care a atras atenția tuturor participanților. Elevii și profesorii au avut ocazia să observe îndeaproape aparatul de zbor, să descopere elemente tehnice și să afle informații despre modul de funcționare al unui planor modern – o experiență rară și extrem de apreciată.

Prezentări interactive și oportunități de formare

Activitatea a continuat în sala de festivități, unde reprezentanții Aeroclubului Satu Mare au susținut o prezentare interactivă despre oportunitățile oferite de Aeroclubul României. Accentul a fost pus pe cursurile gratuite de planorism și parașutism, destinate tinerilor, fiind prezentate condițiile de înscriere, etapele de formare și beneficiile participării la aceste programe, care încurajează disciplina, spiritul de echipă și dezvoltarea personală.

Educație dincolo de sala de clasă

Prin organizarea acestui eveniment, Colegiul Național „Mihai Eminescu” își reconfirmă angajamentul de a oferi elevilor acces la proiecte educaționale relevante, practice și inspiraționale, care depășesc granițele învățării tradiționale și deschid noi perspective de dezvoltare personală și profesională.

Mulțumiri și recunoștință

Reprezentanții colegiului adresează mulțumiri Aeroclubului Satu Mare, precum și lui Alin Doboș, pilot și flight instructor la Aeroclubul României, și Simona Stan, instructor de parașutism la Aeroclubul României, pentru colaborare, implicarea constantă în promovarea aviației în rândul tinerilor și susținerea parteneriatului cu un înalt profesionalism.

Evenimentul a fost coordonat de

Prof. dr. Natalia Boloș, director al Colegiului Național „Mihai Eminescu”

și

Prof. dr. Geta Cozma, lider „Echipa MultitouchCNME”.