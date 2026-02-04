EDUCAȚIE Vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, alături de copii, de Ziua Internațională a Cititului Împreună

Lectură cu voce tare și povești îndrăgite, la grădinițe din municipiu



Vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, au participat astăzi la activități dedicate marcării Zilei Internaționale a Cititului Împreună (ZICI), eveniment care promovează bucuria lecturii și importanța cititului cu voce tare încă din primii ani de viață.

Povești citite alături de cei mai mici

Cu acest prilej, vicepreședinta Roxana Petca a fost prezentă la Grădinița nr. 13, unde le-a citit copiilor povestea „Ursule panda, ursule panda, tu ce vezi?”, stârnind interesul și entuziasmul preșcolarilor.

Vicepreședintele Cătălin Filip a participat la activitățile organizate la Grădinița „Dumbrava Minunată”, unde, împreună cu preșcolarii, a lecturat povestea „Lecții de politețe pentru pinguini”, subliniind, prin intermediul lecturii, valori precum respectul și bunele maniere.

O zi dedicată lecturii la nivel mondial

Ziua Internațională a Cititului Împreună este celebrată anual în prima zi de miercuri a lunii februarie, încă din anul 2010, și reunește milioane de participanți din peste 170 de țări din întreaga lume. Evenimentul are ca scop încurajarea lecturii cu voce tare și consolidarea legăturii dintre copii și universul cărților.

Lectura, un pas esențial în formarea copiilor

Prin participarea la aceste activități, reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare au transmis un mesaj de susținere pentru educație și pentru promovarea lecturii ca instrument esențial în dezvoltarea armonioasă a copiilor.