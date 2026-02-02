Emil Boc, președintele executiv al AMR: Municipiile din România au fost obligate prin lege să majoreze taxelor locale

Asociația Municipiilor din România (AMR) aduce, prin președintele executiv Emil Bic, primarul municipiului Cluj-Napoca, clarificări în contextul discuțiilor publice despre modificările fiscale locale.

🗓️ De ce s-au întâmplat aceste modificări?

La 17 decembrie 2025, Guvernul a adoptat OUG nr. 78/2025, care a schimbat regimul fiscal local. Această ordonanță a eliminat facilități fiscale anterioare și a stabilit noi reguli de calcul.

⚖️ Care a fost rolul autorităților locale?

Toate municipiile au fost obligate prin lege să adopte hotărâri de consiliu local până pe 31 decembrie 2025. Ele au aplicat strict noile prevederi legislative. Modificările semnificative (inclusiv creșterile menționate în spațiul public) sunt rezultatul direct al schimbărilor din legislația națională.

📜 Ce solicită AMR?

Asociația solicită Guvernului consultări reale și structurate în procesul bugetar pentru 2026, pentru o alocare transparentă a resurselor către administrația locală.

Cadrul legal care a determinat modificările

La data de 17 decembrie 2025, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 78/2025. Acest act normativ a introdus modificări semnificative în regimul fiscal aplicabil impozitelor și taxelor locale, după cum urmează:

Art. I din OUG nr. 78/2025 modifică Legea nr. 239/2025, eliminând anumite facilități fiscale acordate anterior și stabilind noi reguli privind baza de calcul și nivelul impozitelor și taxelor locale.

Art. II din același act a obligat Consiliile Locale și Consiliul General al Municipiului București să adopte, până la 31 decembrie 2025, hotărârile cu privire la impozitele și taxele locale pentru 2026. Nerespectarea acestui termen atrage sancțiuni, inclusiv sistarea finanțării pentru cotele defalcate din impozitul pe venit și pentru sumele destinate echilibrării bugetelor locale.

Aplicarea prevederilor legale la nivel local

Deși termenele extrem de stricte prevăzute de legislația fiscală au creat o presiune considerabilă, toate municipiile din România au respectat cadrul legal în vigoare. Ele au efectuat ajustările necesare și au adoptat hotărârile consiliilor locale exclusiv ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Guvern.

Modificările semnificative semnalate în spațiul public, inclusiv unele creșteri substanțiale, sunt rezultatul direct al eliminării facilităților fiscale acordate anterior și al modificării mecanismelor de calcul prevăzute de noua legislație.

Întrucât legislația fiscală este obligatorie pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, autoritățile publice locale nu au avut decât să aplice aceste prevederi noi.

AMR subliniază cu fermitate că municipiile au acționat strict în limitele impuse de lege. Hotărârile adoptate reflectă exclusiv obligația de conformare la cadrul normativ stabilit prin Legea nr. 239/2025, OUG nr. 78/2025 și Codul fiscal.

Potrivit Codului fiscal, Cota impozitului pe clădiri stabilită pentru anul 2026, nu poate fi mai mică decât cota stabilită pentru anul 2025.

Concluzii și solicitări

Asociația Municipiilor din România reafirmă următoarele aspecte fundamentale:

Ajustarea impozitelor și taxelor locale pentru 2026 a fost realizată în baza legislației naționale în vigoare. Toate municipiile și-au onorat obligația legală de a stabili aceste fiscalități prin adoptarea hotărârilor consiliilor locale până la termenul limită de 31 decembrie 2025. Conform Art. 4, alin. 2 din Codul fiscal, orice modificare majoră a impozitelor și taxelor locale intră în vigoare de la 1 ianuarie a fiecărui an și rămâne neschimbată pe tot parcursul acelui an.

În acest context, AMR solicită Guvernului României ca, în faza pregătitoare a adoptării Legii bugetului de stat pentru 2026, să inițieze consultări reale și structurate cu structurile asociative ale autorităților publice locale. Acest demers este esențial pentru transparentizarea modului de alocare a resurselor financiare (impozit pe venit, cote defalcate pentru echilibrare, sume defalcate din TVA) destinate administrației publice locale în anul 2026.