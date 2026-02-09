EXCELENȚĂ Matematica de performanță, în prim-plan la Satu Mare

A șasea ediție a Concursului Județean „Ioan Chindriș” a reunit aproape 200 de elevi pasionați de matematică

Sâmbătă, 7 februarie 2026, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare a fost gazda celei de-a VI-a ediții a Concursului Județean de Matematică „Ioan Chindriș”, eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Competiția a reunit elevi talentați din mai multe județe, confirmând încă o dată interesul crescut pentru performanța matematică.

Participare numeroasă și interes regional

La concurs s-au înscris 197 de elevi proveniți din școli din județul Satu Mare, dar și din instituții de învățământ și cluburi de matematică partenere din județele Cluj și Bistrița, competiția având astfel o deschidere regională importantă.

Sprijin pentru performanță

Evenimentul a beneficiat de sprijinul financiar al Asociației de părinți a Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” Satu Mare, precum și al doamnei Camelia Chindriș, contribuții care au făcut posibilă premierea elevilor și recunoașterea rezultatelor deosebite.

Festivitate de premiere și recunoaștere oficială

La festivitatea de premiere au fost prezente reprezentante ale Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare: doamna inspector școlar general Ruxandra Monica Chivulescu și doamna inspector școlar Adriana Boroș, care au felicitat elevii și cadrele didactice pentru implicare și rezultate.

Rezultate de excepție

Organizatorii îi felicită pe toți participanții pentru pasiunea și seriozitatea demonstrate, precum și pe profesorii coordonatori care au contribuit la succesul competiției. O mențiune specială este acordată celor șase elevi care au obținut punctaj maxim, câștigând atât Premiul I, cât și Premiul special al Concursului „Ioan Chindriș”.