GRAV!!! Tentativă de omor în județ: Un adolescent de 17 ani, înjunghiat

Procurorii au cerut arestarea preventivă a agresorului care a săvârșit infracțiunea într-o curte comună cu victima care are nevoie de peste 30 de zile de îngrijiri medicale



Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat, la data de 6 februarie 2026, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare luarea măsurii arestării preventive față de o persoană cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.

Conflict violent într-o curte comună

Potrivit anchetatorilor, fapta s-a petrecut la începutul lunii februarie, într-o curte comună din municipiul Carei. În urma unui conflict izbucnit între agresor și victimă, un tânăr în vârstă de 17 ani, situația a degenerat, iar agresorul a folosit un cuțit pentru a-l ataca pe adolescent.

Lovitură de cuțit cu potențial letal

Conform comunicatului emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, în data de 5 februarie 2026, în jurul orei 20.00, suspectul i-ar fi aplicat victimei o lovitură cu un cuțit cu lama de aproximativ 15 centimetri, în zona flancului stâng. Leziunea provocată – o plagă tăiat-înțepată de circa 3 centimetri, penetrantă în cavitatea peritoneală – a pus în primejdie viața adolescentului.

Medicii au stabilit că victima necesită între 30 și 35 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, ca urmare a rănilor suferite.

Cercetări în curs sub coordonarea Parchetului

Urmărirea penală în acest caz este efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare. Ancheta este în desfășurare, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc fapta.