Grija pentru cei mici, o prioritate pentru Primăria Satu Mare

Grija pentru copiii cei mici rămâne o prioritate constantă pentru administrația locală. În acest sens, Primăria Satu Marecontinuă să investească în pregătirea și perfecționarea personalului din creșe, organizând periodic sesiuni de informare și formare profesională.

Astăzi, cadrele medicale și bucătăresele din creșele din municipiu au participat la o întâlnire interactivă cu expertul în nutriție Răzvan Sunea, dedicată alimentației sănătoase a copiilor de vârstă mică. Discuțiile s-au concentrat pe importanța unor mese echilibrate, adaptate nevoilor specifice fiecărei etape de dezvoltare, precum și pe respectarea standardelor nutriționale necesare pentru o creștere armonioasă.

Prin astfel de inițiative, Primăria Satu Mare își reafirmă angajamentul de a asigura condiții optime în creșele din oraș, punând accent pe sănătatea, siguranța și bunăstarea copiilor. Investiția în educația și formarea personalului este o investiție directă în viitorul comunității.