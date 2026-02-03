„Ianuarie Românesc la Seghedin”, sărbătoririrea Zilei Culturii Române și Unirea Principatelor în Ungaria

În ziua de vineri, 30 ianuarie 2026, Consulatul General al României de la Seghedin (Szeged), din Ungaria, a organizat o manifestare de diplomație publică extinsă, intitulată „Ianuarie Românesc la Seghedin”, ajunsă la ediția a treia. Evenimentul a cuprins referiri la Ziua Culturii Române, sărbătorită anual la 15 ianuarie (anul acesta împlinindu-se 176 de ani de la nașterea marelui Mihai Eminescu), dar şi la Unirea Principatelor Române, sărbătorită anual la 24 ianuarie. Manifestarea a promovat România și valorile sale culturale.

Manifestarea care a fost organizată de către Consulatul General al României la Seghedin, cu sprijinul Autoguvernării Româneşti din Seghedin şi contribuţia Liceului „Don Orione” din Oradea, a cuprins două momente, în două locații.

La sediul Filialei din Seghedin a Institutului Cultural Român Budapesta, a avut loc vizitarea expoziției „Maitec 100”, expoziție eveniment dedicată sculptorului român Ovidiu Maitec (1925-2007), originar din Arad, despre care Mircea Eliade spunea că este ”strălucit urmaș al marelui Constantin Brâncuși”. Expoziția reunește lucrări de sculptură, grafică și pictură a patru artiști contemporani – Ștefan Oroian și Lóránt János Demeter (Ungaria), Dumitru Șerban și Rudolf Kocsis (România).

La sediul Consulatului General al României la Seghedin a avut loc o manifestare cultural-științifică, care a debutat cu cuvântul introductiv al consulului general al României la Seghedin, Florin Vasiloni, care vorbit despre importanța marcării unor momente și sărbători importante pentru România, pentru toți românii și etnicii români care locuiesc în afara hotarelor patriei noastre.

Gheorghe Petrușan, renumit eminescolog, dar și preşedinte al Autoguvernării Româneşti din Szeged a vorbit, în contextul expunerilor ştiinţifice, despre Semnificația Culturii Naționale Române. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Lb. Română a Universității din Seghedin, a vorbit despre Ateneul Român, ca simbol al culturii române. Alina Stoica, reprezentant al Universității din Oradea, a prezentat o lucrare despre Unirea Principatelor Române și Diplomația Culturală din perspectivă eminesciană.

Programul cultural-artistic al manifestării româneşti de la Seghedin a fost asigurat de către profesori şi elevi ai Liceului „Don Orione” din Oradea. Alexandru Stoica, directorul liceului orădean a transmis un cuvânt de salut. Elevii, coordonați de prof. Alina Oros și Diana Căvășdan, au transmis, prin poezii, cântece, scenete, mesaje despre patriotism, naționalitate, cultură, identitate, solidaritate și respect reciproc. Corul „Anima Nostra” al Liceului „Don Orione” a prezentat un set de cântece sub bagheta prof. Nicoleta Arendaș.

Au transmis cuvinte de salut și apreciere Peter Marky-Zay, primarul orașului Hodmezovasarhely; Jeremy Floutier, cónsul onorific al Franței la Seghedin; pr. Zaharia Pereș, protopop și reprezentant al Mitropoliei Ortodoxe a Banatului; Ionuț Stănușoiu, primarul loc. Ghiroda (jud. Timiș) și Dan Vîrtosu, primarul localității Giroc ((jud. Timiș), cele două comune periurbane timișene fiind printre cele mai mari și dezvoltate din România.

La program au luat parte membri ai comunităţii istorice româneşti din Seghedin şi comitatul Csongrad-Csanad; oficialităţi din Ungaria și România, printre care Ştefan Crâsta, preşedintele Asociaţiei Culturale a Românilor din Seghedin; Alina Pădurean, decanul Facultății de Științe Umaniste și Sociale de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; Agota Szentannai, coordonator de proiecte a Filialei din Seghedin a Institutului Cultural Român (ICR) Budapesta; pr. Aurel Becan, protopop ortodox de Seghedin și paroh la Cenadul Unguresc (Magyarcsanad); Marin Crișan, preşedintele Filialei Judeţene Arad a Confederaţiei Patronatul Român; reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar, ai mediului asociativ românesc din Ungaria, ș.a.

Evenimentul s-a terminat printr-o recepţie comună, la care cei prezenți au putut servi mâncăruri cu specific tradițional românes și au degustat vinuri românești de la Cramele Lipova.