IMPOZITE Anunț important pentru contribuabilii din Ardud și Mădăras: actualizarea declarațiilor privind clădirile

Modificările de utilități sau extinderile pot duce la recalcularea impozitului pe clădiri



Primăria informează contribuabilii din localitățile Ardud și Mădăras cu privire la obligația legală de actualizare a declarațiilor privind clădirile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Această actualizare este necesară în cazul intervenției unor modificări care influențează dotările cu utilități sau valoarea impozabilă a clădirilor.

Când este obligatorie actualizarea declarației

Contribuabilii trebuie să își actualizeze declarațiile atunci când o clădire a fost extinsă, modernizată, modificată sau a suferit alte schimbări care au condus la modificarea valorii impozabile cu mai mult de 25%. De asemenea, actualizarea este necesară în cazul modificărilor referitoare la dotările cu utilități: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale.

Declarația actualizată trebuie depusă la Compartimentul Impozite și Taxe Locale în termen de 30 de zile de la data efectuării modificărilor.

Recalcularea impozitului pe clădiri

Impozitul pe clădiri va fi recalculat începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor, pe baza declarațiilor actualizate depuse de contribuabili. Astfel, orice modificare relevantă intervenită în cursul anului va fi reflectată în impozitul aferent anului fiscal următor.

Unde pot solicita informații suplimentare

Pentru clarificări sau informații suplimentare, contribuabilii sunt rugați să se adreseze Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei.