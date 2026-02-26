INCLUZIUNE DGASPC Satu Mare, partener într-un proiect național de peste 80 de milioane de lei

Profesioniștii care lucrează cu persoane cu dizabilități vor beneficia de formare avansată și mentorat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului național „Întărirea capacității profesioniștilor în lucrul cu persoanele cu dizabilități”, depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 (PIDS). Proiectul de hotărâre privind aprobarea implicării instituției în acest demers a fost adoptat în unanimitate de consilierii județeni sătmăreni, confirmând susținerea administrației județene pentru dezvoltarea serviciilor dedicate persoanelor cu dizabilități.

Formare profesională și rețea națională de specialiști

Proiectul are ca obiectiv consolidarea competențelor profesioniștilor care lucrează cu și pentru persoane cu dizabilități, printr-un amplu program de formare profesională continuă.

Printre activitățile prevăzute se numără dezvoltarea unei rețele naționale de formatori în noua metodologie de evaluare a dizabilității, organizarea de sesiuni de instruire în format fizic și online, precum și desfășurarea a opt evenimente regionale de informare.

Un accent deosebit va fi pus pe pregătirea managerilor de caz, prin organizarea a 13 serii de instruire. Fiecare serie va reuni 30 de manageri de caz și 5 persoane suport, iar programul de formare se va desfășura pe parcursul a cinci săptămâni, combinând instruirea fizică, online și componenta practică.

Ulterior, formatorii pregătiți în cadrul proiectului vor avea și rol de mentori, sprijinind implementarea noii metodologii în teritoriu.

Investiție majoră în calitatea serviciilor sociale

Valoarea totală a proiectului este de 80.529.509,80 lei, iar bugetul alocat pentru DGASPC Satu Mare se ridică la 3.643.278,20 lei.

Prin această investiție semnificativă, autoritățile urmăresc creșterea calității serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilități și adaptarea intervențiilor la standarde moderne, centrate pe nevoile reale ale beneficiarilor.

Implicarea DGASPC Satu Mare în acest proiect național marchează un pas important în direcția profesionalizării continue a specialiștilor și a consolidării unei abordări unitare și eficiente la nivel național în domeniul dizabilității.