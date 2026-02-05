INCLUZIUNE Planul anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale pentru anul 2026, aprobat la nivel județean

Documentul prezentat de DGASPC Satu Mare stabilește direcțiile strategice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile



Joi dimineață, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, a avut loc ședința Comisiei Județene privind Incluziunea Socială, întâlnire condusă de prefectul Altfatter Tamás, alături de subprefectul Ioan Tibil. Pe ordinea de zi s-a aflat analiza și aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare pentru anul 2026.

Planul anual de acțiune, prezentat de conducerea DGASPC Satu Mare

În cadrul ședinței, Mariana Dragoș, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, a prezentat Planul anual de acțiune care vizează organizarea și dezvoltarea serviciilor sociale la nivel județean. Documentul a fost supus analizei membrilor comisiei și a fost ulterior aprobat în plen, fără obiecții.

Planul reprezintă un instrument strategic de lucru, menit să asigure continuitatea și eficiența intervențiilor sociale în sprijinul categoriilor vulnerabile din județul Satu Mare.

Obiective strategice și măsuri concrete pentru anul 2026

Planul de acțiune pentru anul 2026 include o serie de obiective și măsuri concrete, care vizează:

organizarea, finanțarea și monitorizarea serviciilor sociale la nivelul județului;

dezvoltarea și diversificarea serviciilor destinate persoanelor vulnerabile;

desfășurarea de campanii de informare privind serviciile sociale disponibile;

activități de formare profesională și de îndrumare metodologică pentru personalul din domeniul asistenței sociale.

Aceste direcții urmăresc creșterea accesului la servicii sociale de calitate și adaptarea acestora la nevoile reale ale beneficiarilor.

Prefectul Altfatter Tamás: colaborarea interinstituțională, esențială pentru incluziune

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat, în cadrul întâlnirii, importanța colaborării dintre instituțiile publice, autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale, ca element-cheie pentru realizarea unei incluziuni sociale reale și sustenabile la nivelul județului Satu Mare.

Potrivit acestuia, doar printr-un efort comun și coordonat pot fi obținute rezultate concrete în sprijinul persoanelor aflate în situații de risc social.

Mai multe informații referitoare la Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2026 pot fi consultate pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, la adresa:

👉 https://dgaspcsm.ro/