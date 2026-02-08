Întreruperi programate în furnizarea energiei electrice în Satu Mare, în perioada 9–13 februarie 2026

Locuitorii municipiului Satu Mare sunt informați că, în perioada 9, 10 și 13 februarie 2026, vor avea loc întreruperi programate în furnizarea energiei electrice, ca urmare a unor lucrări de întreținere și modernizare a rețelei.

Întreruperile vor avea loc între orele 09:00–17:00, după următorul program:

Luni, 9 februarie 2026:

– Bulevardul Lalelei, bloc R11 – în totalitate

Marți, 10 februarie 2026:

– Strada Careiului: bloc C31, C33, C49 – în totalitate

– Bulevardul Brândușa: bloc G1 – în totalitate

Vineri, 13 februarie 2026:

– Strada Iasomiei: blocurile J1 și J3 – în totalitate

– Strada Mușețel: bloc D4 – în totalitate

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela 0261 929, 0800 400 929 (telefon verde) sau pot accesa site-ul www.distributie-energie.ro.

Autoritățile le recomandă consumatorilor să ia măsurile necesare pentru a reduce disconfortul creat de aceste întreruperi temporare.