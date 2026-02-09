FOTO. INVESTIȚIE Modernizare fără deranj la Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare și Apaserv implementează metoda inovatoare „țeavă în țeavă” pentru reabilitarea conductei de apă

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a anunțat o soluție modernă și eficientă pentru reabilitarea conductei de apă care traversează Podul Golescu, fără să fie necesare săpături ample sau perturbări majore ale traficului.

Metoda inovatoare: cămășuirea conductei

Lucrările folosesc metoda cămășuirii – cunoscută și ca „țeavă în țeavă” – prin care o conductă nouă, durabilă, este introdusă în cea veche. Această tehnologie permite modernizarea rețelei de apă cu un impact minim asupra circulației și fără deranj major pentru locuitori.

Beneficiile proiectului

Executarea lucrărilor mai rapid și mai eficient

Minim deranj pentru cetățeni

Rețea de apă modernizată și sigură

Soluție economică și durabilă

Investiția este realizată de Primăria municipiului Satu Mare, în colaborare cu Apaserv, și reprezintă un pas important spre modernizarea infrastructurii locale.