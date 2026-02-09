FOTO. INVESTIȚIE Modernizare fără deranj la Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare și Apaserv implementează metoda inovatoare „țeavă în țeavă” pentru reabilitarea conductei de apă
Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a anunțat o soluție modernă și eficientă pentru reabilitarea conductei de apă care traversează Podul Golescu, fără să fie necesare săpături ample sau perturbări majore ale traficului.
Metoda inovatoare: cămășuirea conductei
Lucrările folosesc metoda cămășuirii – cunoscută și ca „țeavă în țeavă” – prin care o conductă nouă, durabilă, este introdusă în cea veche. Această tehnologie permite modernizarea rețelei de apă cu un impact minim asupra circulației și fără deranj major pentru locuitori.
Beneficiile proiectului
-
Executarea lucrărilor mai rapid și mai eficient
-
Minim deranj pentru cetățeni
-
Rețea de apă modernizată și sigură
-
Soluție economică și durabilă
Investiția este realizată de Primăria municipiului Satu Mare, în colaborare cu Apaserv, și reprezintă un pas important spre modernizarea infrastructurii locale.