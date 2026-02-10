IUBIRE Podul Prieteniei devine locul declarațiilor de dragoste la Satu Mare

Primăria și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” pregătesc o surpriză specială de Ziua Îndrăgostiților

Începând din 11 februarie, sătmărenii sunt invitați la o plimbare aparte pe Podul Prieteniei, transformat într-un spațiu dedicat iubirii. Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” pregătesc și în acest an un cadou-surpriză pentru îndrăgostiți, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților.

Un loc unde dragostea prinde formă

Pe Podul Prieteniei va fi amenajat un punct special destinat cuplurilor, un loc în care dragostea plutește în aer și devine aproape palpabilă. Aici, un gest simplu se poate transforma într-o amintire de neuitat, iar emoțiile sincere capătă o valoare aparte.

O invitație deschisă tuturor îndrăgostiților

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să celebreze iubirea în toate formele ei și să-și facă sentimentele cunoscute lumii întregi, într-unul dintre cele mai frumoase locuri din oraș. Podul Prieteniei devine, astfel, un simbol al legăturilor puternice și al momentelor împărtășite.