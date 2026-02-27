Jandarmii sătmăreni asigură ordinea publică la meciurile de fotbal din Satu Mare și Tășnad

Sâmbătă, 28 februarie 2026, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării a două partide de fotbal, după cum urmează:
• începând cu ora 11:00, pe Stadionul „Olimpia Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare, se va disputa partida dintre CSM Olimpia Satu Mare și CS Tunari, din cardul ligii a II-a de fotbal masculin.
• începând cu ora 14:00, pe Stadionul „Unirea” din orașul Tășnad, va avea loc meciul dintre AFC Unirea Tășnad și Bihorul Beiuș, din cadrul ligii a III-a de fotbal masculin
Jandarmii vor fi prezenți în zona stadioanelor și în imediata apropiere a acestora, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea unui climat de siguranță pentru toți participanții.
Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor sportive, recomandăm participanților:
• să se prezinte din timp la stadion, pentru a evita aglomerația în zona punctelor de acces;
• să aibă asupra lor documente de identitate și bilete/abonamente valabile;
• să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;
• să ocupe doar locurile înscrise pe bilet sau indicate de organizatori;
• să adopte un comportament civilizat și să evite implicarea în conflicte.
Reamintim faptul că, potrivit prevederilor din Legea nr. 4/2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, spectatorilor le este interzis:
• să introducă sau să încerce introducerea în incinta arenei sportive de băuturi alcoolice, materiale pirotehnice, obiecte contondente, substanțe iritant-lacrimogene ori alte obiecte periculoase;
• să afișeze inscripții, bannere sau mesaje cu conținut rasist, xenofob ori care incită la ură sau violență;
• să pătrundă pe suprafața de joc sau în alte zone restricționate;
• să provoace ori să participe la acte de violență sau tulburare a ordinii publice.
Nerespectarea prevederilor legale poate atrage aplicarea de sancțiuni contravenționale sau penale, inclusiv sancțiunea complementară a interzicerii accesului la competiții sportive pe o perioadă determinată.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare face apel la suporteri să susțină echipele favorite în mod responsabil, printr-un comportament fair-play, contribuind astfel la desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor sportive.
