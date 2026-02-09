LECTURĂ Cărțile și călătoriile, o combinație perfectă la Aeroportul Internațional Satu Mare

Raftul de carte destinat pasagerilor a fost completat cu titluri noi, prin grija Bibliotecii Județene Satu Mare



Călătoriile devin mai plăcute atunci când sunt însoțite de o poveste bună. Pasagerii care tranzitează Aeroportul Internațional Satu Mare au, de acum, un motiv în plus să își transforme timpul de așteptare într-un moment de relaxare: raftul de carte din aeroport a fost completat cu volume noi, puse la dispoziție de Biblioteca Județeană Satu Mare.

Titluri noi pentru momentele de așteptare

Raftul cu cărți s-a îmbogățit recent cu titluri proaspăt aduse, atent selectate pentru a răspunde gusturilor diverse ale cititorilor. Fie că este vorba despre o lectură scurtă înainte de îmbarcare, câteva pagini răsfoite în sala de așteptare sau o carte care să însoțească pasagerul pe durata zborului, oferta este gândită pentru toate tipurile de călători.

Lectura, parte din experiența de călătorie

Inițiativa Bibliotecii Județene Satu Mare transformă aeroportul într-un spațiu prietenos pentru lectură, unde cultura și mobilitatea se întâlnesc firesc. Pasagerii sunt invitați să se oprească pentru câteva minute, să răsfoiască volumele disponibile și să lase o carte să le fie companion de drum.

O invitație deschisă pentru toți pasagerii

Raftul de carte din Aeroportul Internațional Satu Mare este accesibil tuturor celor care îi trec pragul, indiferent de destinație. Pentru că, indiferent unde duce drumul, călătoriile sunt întotdeauna mai frumoase atunci când sunt însoțite de o poveste bună.