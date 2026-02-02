LECTURĂ Ziua Internațională a Cititului Împreună, sărbătorită cu povești și ateliere la Ardud

Biblioteca Orășenească Ardud aduce lecturile mai aproape de copii prin trei zile pline de povești, creativitate și învățare



Lectura rămâne una dintre cele mai eficiente căi de dezvoltare a inteligenței și a cunoștințelor, iar Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI) este ocazia perfectă pentru a celebra acest obicei. În acest an, Biblioteca Orășenească Ardud a organizat, ca de fiecare dată, ateliere speciale de citit, creat și povestit, aducând magia cărților aproape de cei mici.

Trei zile de povești și imaginație

Pe parcursul a trei zile, copiii au participat la activități interactive, unde lectura a fost însoțită de momente de creație și joc. Elevii Liceului Tehnologic Ardud, cei de la Centrul de Zi Integretto și copiii de la grădinițele Mădăras, Baba Novac și Gerausa au avut ocazia să asculte povești și să se implice activ în lectura lor.

Invitați speciali și implicare comunitară

Inițiativa a fost sprijinită de invitați care au acceptat să citească alături de copii, demonstrând că lectura poate fi o activitate împărtășită și plină de bucurie. Prin implicarea comunității, evenimentul a întărit legătura dintre tineri și cărți, stimulând curiozitatea și pasiunea pentru citit.

Bibliotecara care face magia posibilă

Doamna Rodica Berci, bibliotecara care coordonează evenimentul, s-a asigurat ca fiecare carte să ajungă la timp la copii și că activitățile să fie bine organizate. Prin efortul său, Ziua Internațională a Cititului Împreună a devenit o experiență memorabilă pentru micii cititori din Ardud.