Minitabără de iarnă pentru copii la Muzeul Județean Satu Mare

Muzeul Județean Satu Mare organizează, în perioada 24–26 februarie, o minitabără de iarnă dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, un program educativ și recreativ desfășurat zilnic între orele 10:00 și 14:00, la sediul instituției de pe Bulevardul Vasile Lucaciu nr. 21.

Pe parcursul celor trei zile, participanții vor lua parte la activități creative și de socializare, ateliere interactive, vizite și ghidaje în expozițiile muzeului, dar și la ieșiri în oraș sau în natură, menite să îmbine învățarea cu joaca și descoperirea patrimoniului cultural local.

Programul este coordonat de educatorul muzeal Ágota Márk-Nagy, iar înscrierile se fac telefonic la numărul 0723 617 126. Costul de participare este de 50 de lei pe zi.

Reprezentanții Muzeul Județean Satu Mare îi invită pe copii să petreacă o vacanță activă și plină de experiențe educative, într-un cadru prietenos și stimulant.

„Vă așteptăm cu drag!” transmit organizatorii.