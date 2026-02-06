Multiculturalitate, educație și comunitate: Festivalul Limbilor și Culturilor la UVVG

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a găzduit în premieră Festivalul Limbilor și Culturilor, un eveniment care reflectă deschiderea internațională a instituției de învățământ, precum și dialogul intercultural. Evenimentul a reunit în Aula Ciccio Pop din incinta Rectoratului UVVG studenți, cadre didactice și invitați din mediul academic și comunitar.

Festivalul a fost deschis de prorectorul UVVG, conf. univ. dr. Cristian Bente, care a transmis mesajul doamnei rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, inițiator la nivel macro al acestui concept dezvoltat strategic în cadrul universității. În mesajul său, prorectorul Cristian Bente a subliniat faptul că UVVG reprezintă un pol remarcabil al multiculturalității atât în plan academic, cât și în ansamblul vieții universitare.

În acest context, a fost evidențiat faptul că aproximativ 25% din totalul studenților UVVG provin din peste 60 de state ale lumii, universitatea găzduind peste o mie de studenți străini care învață și trăiesc în Arad. Această realitate este susținută și consolidată prin activitatea Departamentului de Relații Internaționale, Mobilități și Imagine Globală a UVVG, care derulează anual numeroase parteneriate academice cu instituții de învățământ superior din întreaga lume, contribuind la creșterea vizibilității internaționale a universității și la diversificarea experiențelor educaționale oferite.

Totodată, prin programul Erasmus+, un număr semnificativ de studenți și cadre universitare beneficiază de mobilități de studiu și de predare la instituții partenere din străinătate, în domeniile în care studiază sau activează.

Prezența studenților internaționali aduce beneficii directe comunității locale, inclusiv în plan economic, prin impactul asupra pieței chiriilor, prin consumul zilnic și prin dinamica socială generată de prezența acestora și, periodic, a familiilor lor, în oraș.

„Acest festival este un gest de cunoaștere a tradițiilor, a culturii colegului, a aproapelui și, în fond, un gest de acceptare și de respect”, a conchis prorectorul conf. univ. dr. Cristian Bente, subliniind rolul educației universitare în formarea unei societăți deschise și responsabile.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport a UVVG, cu implicarea activă a studenților și elevilor din mai multe instituții de învățământ arădene. De asemenea, ansambluri artistice au susținut momente deosebite, fiecare reușind să exprime într-un mod special și autentic particularitățile culturale și tradițiile zonelor de proveniență. Mai mult decât atât, cadre universitare au susținut jocuri lingvistice menite să dezvolte cunoștințele și să creeze o atmosferă dinamică și amicală între cei prezenți.

Evenimentul a beneficiat, totodată, de sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) și al Comisiei Fulbright, prin reprezentanții acestora în cadrul UVVG, precum și de prezența partenerilor universității din mediul preuniversitar, consolidând astfel legătura dintre educația universitară, cea preuniversitară și rețelele academice internaționale.

Festivalul Limbilor și Culturilor a reprezentat un exercițiu de cunoaștere, acceptare, respect și dezvoltare, reflectând viziunea de durată a UVVG, gândită și susținută de rectorul universității, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci. Prin educație, internaționalizare și dialog intercultural se clădește, în timp, o comunitate solidă, bazată pe viziune, perseverență, seriozitate și profesionalism.