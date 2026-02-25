NORD VEST TV Cătălin Filip: „2026 va fi un an al echilibrului și al supraviețuirii administrative. După stabilizare, putem vorbi din nou despre investiții”

l Vicepreședintele Consiliului județean a fost invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de luni, 23 februarie2026

Invitat luni seara la emisiunea „Actualitatea Sătmăreană”, difuzată de Nord Vest TV, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a vorbit deschis despre provocările bugetare ale anului 2026, infrastructura rutieră, situația Aeroportului Satu Mare, cultura, turismul și nevoia unei reforme administrative gândite cu responsabilitate.

Un început de an sub semnul incertitudinii bugetare

Vicepreședintele CJ a subliniat că începutul anului 2026 este marcat de lipsa de predictibilitate, cauzată în principal de întârzierea aprobării bugetului național.

„Până nu avem bugetul, nu putem vorbi despre investiții majore. 2026 va fi un an al menținerii echilibrului și al supraviețuirii administrative. Important este să reușim să continuăm proiectele deja începute”, a declarat Cătălin Filip.

Economist de profesie, acesta a subliniat importanța stabilității financiare și a predictibilității pentru mediul de afaceri și administrație, avertizând că schimbările fiscale dese afectează grav capacitatea firmelor de a-și face planuri pe termen mediu și lung.

Aeroportul Satu Mare: optimizare, nu abandon

Unul dintre subiectele fierbinți abordate în emisiune a fost situația cursei Satu Mare – București. Cătălin Filip a explicat că problema nu ține de lipsa cererii, ci de orele de operare neadaptate nevoilor pasagerilor.

„Dacă vrei eficiență, trebuie să optimizezi programul de zbor. Curse la ore nepotrivite nu pot genera trafic. Sunt convins că se vor găsi soluții, fie cu Tarom, fie cu alți operatori aerieni”, a afirmat vicepreședintele CJ.

Acesta a reamintit și succesul curselor spre Londra Luton, cu peste 1.000 de pasageri săptămânal, subliniind că Aeroportul Satu Mare are potențial real de dezvoltare.

„Aeroportul nu înseamnă doar zboruri. Înseamnă investiții, locuri de muncă și dezvoltare regională.”

Drumurile județene ,prioritate majoră

Cu peste 800 kilometri de drumuri județene, Satu Mare se află printre județele cu cea mai mare rețea rutieră din România. Cătălin Filip a vorbit despre lucrările aflate în derulare, în special despre drumul Satu Mare – Borlești, unul dintre cele mai circulate trasee.

„Suntem în grafic. Deși termenul este 2027, sunt șanse reale ca lucrările să fie finalizate mai repede.”

De asemenea, acesta a recunoscut că iarna grea a afectat starea drumurilor, însă vor fi demarate ample lucrări de plombare imediat ce vremea va permite.

Cultura nu este sacrificată

În ciuda constrângerilor bugetare, Consiliul Județean își propune să continue sprijinirea culturii și tradițiilor locale.

„Chiar și în perioade de austeritate, oamenii au nevoie de cultură, de tradiții, de bucuria întâlnirii. Festivaluri precum Oțeloaia, Sâmbra Oilor sau de noul concurs folcloric ‘Trecui aseară prin Codru’ care sunt repere identitare care trebuie păstrate.”

Vicepreședintele CJ a evidențiat nevoia susținerii evenimentelor locale și a colaborării cu primăriile pentru cofinanțarea proiectelor culturale.

Turismul, potențial uriaș, dar insuficient valorificat

Cătălin Filip a vorbit și despre necesitatea creării unui Organism de Management al Destinației (OMD) la nivel județean.

„Nu e suficient să participăm la târguri de turism. Trebuie să oferim circuite clare, experiențe integrate pe două-trei zile. Avem ce arăta, dar trebuie să fim uniți.”

Reforma administrativă: „Nu cu toporul, ci cu capul”

Referindu-se la discuțiile privind comasarea comunelor, vicepreședintele CJ a pledat pentru o analiză serioasă, adaptată realităților locale.

„Nu poți face reformă desenând hărți de la București. Fiecare comunitate are specificul ei. Este nevoie de studii, dezbateri și consultarea cetățenilor.”

Un mesaj pentru tineri: „Politica trebuie să ofere speranță”

În final, Cătălin Filip a transmis un mesaj clar tinerilor:

„Politica trebuie să ofere speranță, nu frică. Este nevoie de tineri implicați, care să creadă în schimbare și în puterea comunității.”.

Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de youtube al NORD VEST TV: