NORD VEST TV Întoarcerea acasă a unui dascăl al sufletelor

Preasfinția Sa Timotei Sătmăreanul,cuvânt pentru tineri și părinți, la hramul Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare

Într-o ediție cu adevărat specială a emisiunii Actualitatea Sătmăreană, realizată la Nord Vest TV, Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului a revenit „acasă”, în Casa Domnului, la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, cu prilejul hramului duhovnicesc al instituției.

Nu a fost doar o prezență oficială, ci o întoarcere a inimii. Preasfinția Sa a fost, ani la rând, dascăl al acestui liceu, predând limba greacă, aducând din experiența sa academică și duhovnicească dobândită la Salonic, dar mai ales din viața monahală trăită cu responsabilitate și jertfă.

Un liceu care formează nu doar minți, ci și suflete

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” are o misiune aparte în peisajul educațional sătmărean. Cu peste 645 de elevi, de la grădiniță până la liceu, și peste 40 de cadre didactice, școala este mai mult decât o instituție de învățământ: este un spațiu de formare integrală atât intelectuală, morală cât și duhovnicească.

Prezența bisericii în incinta liceului nu este una simbolică. Clopotul care răsună zilnic, rugăciunea de dimineață și de seară, apropierea de Sfântul Altar sunt repere vii în formarea copiilor. Aici, cultura și credința nu se exclud, ci se completează.

„Copiii pleacă de aici cu un duh autentic, duhovnicesc, și îl duc în familiile lor. Ajung, de multe ori, ei înșiși misionari”, a subliniat Preasfințitul Timotei, amintind cu emoție mărturiile părinților care spun că cei mici sunt cei care îi îndeamnă să se roage și să meargă la biserică.

Provocările tinerilor de azi: libertate fără măsură

Una dintre temele importante ale dialogului a fost lumea plină de ispite în care cresc copiii de astăzi. Tehnologia, digitalizarea, rețelele sociale, inteligența artificial, toate sunt bune, utile, dar pot deveni periculoase atunci când se pierde măsura.

„Problema nu este existența acestor mijloace, ci depășirea măsurii. Când ele ar trebui să ne fie nouă roabe, dar ajungem noi robiți de ele”, a spus ierarhul, atrăgând atenția asupra dependențelor moderne, poate mai subtile, dar la fel de periculoase.

Schimbarea valorilor, pierderea discernământului și îndepărtarea de Dumnezeu creează un gol sufletesc, iar acel gol este adesea umplut greșit.

Un mesaj ferm și onest pentru părinți

Poate cel mai puternic și sincer mesaj al Preasfințitului Timotei a fost adresat părinților. Fără acuzații, dar cu responsabilitate pastorală, acesta a subliniat că cea mai mare răspundere pentru viitorul copiilor o au părinții.

Nu este suficient confortul material, grija excesivă sau protecția dusă la extrem. Dragostea fără discernământ poate naște comoditate, dependență și lipsă de responsabilitate.

„Din prea multă iubire, unii părinți ajung să-și facă robi copiii. Iar copilul care nu este învățat să ducă o greutate mică, nu va putea duce una mare”, a spus Preasfinția Sa, evocând cu simplitate propria copilărie, în care responsabilitatea era o lecție zilnică de viață.

Liceul „Nicolae Steinhardt” , o punte între credință și cultură

Legătura spirituală dintre patronul liceului, Nicolae Steinhardt, Rohia și aceste locuri a fost evocată cu emoție. Preasfințitul Timotei l-a cunoscut personal pe monahul de la Rohia și a vorbit despre harul său aparte de a coborî cuvântul teologic la nivelul inimii fiecărui om.

Aceasta este, de fapt, și misiunea liceului care îi poartă numele: să educe fără să rupă omul de rădăcini, să formeze caractere, nu doar cariere.

Interviul de la Nord Vest TV a fost mai mult decât un dialog televizat. A fost un cuvânt de trezire, un îndemn la echilibru, credință și responsabilitate, adresat tinerilor, părinților și întregii comunități. Înregistrarea poate fi urmărită pe canalul de youtube al Nord Vest TV. Link: Actualitatea Satmareana 02.02.2026

Florin Mureșan