OCUPARE Peste 14o de locuri de muncă vacante, disponibile prin AJOFM Satu Mare

Oferte de angajare pentru toate nivelurile de studii, de la fără studii până la studii superioare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare anunță că, potrivit datelor furnizate de agenții economici din județ, în evidențele instituției sunt înregistrate în prezent 141 de locuri de muncă vacante. Ofertele sunt variate și se adresează persoanelor cu diferite niveluri de pregătire profesională, de la fără studii până la studii superioare.

Oferte pentru persoane cu studii superioare

Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile șase locuri de muncă. Angajatorii caută directori de magazin, farmaciști, farmaciști diriginți, ingineri instalații pentru construcții, inspectori de specialitate – ingineri horticoli, precum și șefi de departament pentru mărfuri alimentare și nealimentare.

Locuri de muncă pentru studii liceale și postliceale

Alte unsprezece posturi sunt destinate persoanelor cu studii liceale și postliceale. Printre meseriile solicitate se numără agent de vânzări, automatist, cofetar, conducător auto pentru transport rutier de mărfuri, lucrător comercial, maistru de întreținere și reparații mașini-unelte, utilități, service și prototipuri, reprezentant tehnic, șef de schimb și vânzător.

Cele mai multe posturi, pentru studii gimnaziale

Cea mai mare parte a ofertelor, respectiv 66 de locuri de muncă, se adresează persoanelor cu studii gimnaziale. Angajatorii sunt în căutare de agenți de securitate, agenți de securitate pentru incintă, asistenți manager, dulgheri, fierari betoniști, finisori-lăcuitori pentru lemn, instalatori apă-canal, lăcătuși mecanici de întreținere și reparații universale, lucrători comerciali, sortatori de deșeuri reciclabile, manipulanți de mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați pentru ambalare, asamblare, demolări și lucrări de finisaje, referenți, șlefuitori de metale, spălători de vehicule, tehnicieni energeticieni sau electricieni, ucenici și vânzători.

Posturi pentru persoane fără studii sau cu școală generală incompletă

Pentru persoanele cu școală generală incompletă sau fără studii sunt disponibile șase locuri de muncă, acestea fiind pentru femei de serviciu și muncitori pentru manipularea și pregătirea furajelor.

Oportunități pentru absolvenți de școală profesională

De asemenea, 52 de locuri de muncă sunt oferite persoanelor cu școală profesională, în meserii precum agent de securitate intervenție, bucătar, confecționer-asamblator articole textile, controlor calitate, instalator instalații tehnico-sanitare, lăcătuș construcții metalice și navale, sudor, tapițer și tehnician în industria confecțiilor și tricotajelor.