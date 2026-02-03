PERFORMANȚĂ Dr. Cristian Rusu, medicul cu cei mai mulți pacienți tratați la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Raport intern: activitate medicală intensă, diferențe semnificative între medici și un volum record de cazuri în perioada 2025–2026



Dr. Cristian Rusu, medic urolog în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, se află pe primul loc la nivel județean în ceea ce privește numărul de pacienți tratați în cadrul acestei instituții medicale. Datele apar într-un raport intern al spitalului, publicat de Dincolo de Sport, document care reflectă volumul impresionant de activitate medicală desfășurată într-un interval de puțin peste un an.

Raport intern: peste 33.000 de cazuri într-un singur an

Un raport intern al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, dat publicității de Dincolo de Sport, prezintă date detaliate privind activitatea medicală desfășurată în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 ianuarie 2026. Documentul, structurat pe mai multe pagini, oferă o imagine amplă asupra volumului de muncă al medicilor din unitatea spitalicească cu paturi.

Potrivit raportului, în intervalul analizat au fost înregistrate 33.620 de cazuri, dintre care 33.259 confirmate, iar valoarea totală a serviciilor medicale decontate prin sistemul DRG se ridică la aproximativ 94,6 milioane de lei.

Reprezentanții spitalului subliniază că aceste sume nu reprezintă salarii sau venituri personale ale medicilor, ci fonduri decontate spitalului de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în funcție de complexitatea cazurilor tratate. Banii sunt utilizați pentru funcționarea unității medicale, achiziția de materiale sanitare, medicamente și acoperirea costurilor operaționale.

Dr. Cristian Rusu, lider la numărul de pacienți tratați

În ceea ce privește numărul de cazuri externate, dr. Cristian Rusu se situează pe primul loc, confirmând o activitate medicală susținută și constantă:

Rusu Cristian – 825 cazuri Aracs Tamas Loredana – 720 cazuri Ster Septimiu – 583 cazuri

Poziția fruntașă ocupată de medicul urolog reflectă atât adresabilitatea crescută a pacienților, cât și capacitatea de gestionare a unui volum mare de cazuri, într-un sistem medical aflat permanent sub presiune.

Performanță și în clasamentul DRG

Activitatea dr. Cristian Rusu se regăsește și în topul medicilor după valoarea serviciilor decontate prin sistemul DRG, unde ocupă locul al doilea, cu o valoare de peste 2,36 milioane de lei:

Deac Cosmin – 2.664.188 lei Rusu Cristian – 2.360.318 lei Tolescu Maria Cristina – 2.298.790 lei

Acest indicator reflectă complexitatea cazurilor tratate, dar și impactul activității medicale asupra funcționării financiare a spitalului.

Unul dintre cei mai activi medici în sala de operație

Raportul intern evidențiază și implicarea semnificativă a dr. Cristian Rusu în activitatea chirurgicală. Medicul urolog se află în top 5 al celor mai activi medici în intervenții chirurgicale:

Deac Cosmin – 507 intervenții Dascălescu Bogdan Cristian – 495 Cioltean Cristian Liviu – 462 Rusu Cristian – 442 intervenții

Numărul ridicat de intervenții confirmă rolul important al dr. Cristian Rusu în tratarea cazurilor care necesită soluții chirurgicale, multe dintre acestea fiind complexe sau urgente.

Diferențe semnificative între medici și rolul managementului

Raportul scoate în evidență diferențe majore între medici în ceea ce privește:

numărul de pacienți tratați,

numărul de intervenții chirurgicale,

ponderea urgențelor,

indicele de operabilitate,

complexitatea cazurilor (ICM).

Aceste date sunt utilizate de conducerea spitalului ca instrument de analiză internă și management, fiind esențiale pentru evaluarea activității medicale și pentru planificarea resurselor.

Datele prezentate în acest articol reflectă doar o parte a raportului complet, care se întinde pe mai multe pagini și include activitatea tuturor secțiilor Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, potrivit Dincolo de Sport.