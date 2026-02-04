PERICOL Șoferi fără permis și sub influența alcoolului, depistați pe drumurile din județul Satu Mare

Trei bărbați, opriți în trafic într-o singură zi, cercetați pentru infracțiuni rutiere grave



Polițiștii sătmăreni au depistat, în data de 3 februarie a.c., mai mulți conducători auto care au pus în pericol siguranța traficului rutier, fiind surprinși conducând fie fără a deține permis de conducere, fie cu dreptul de a conduce suspendat și sub influența alcoolului. Cazurile au fost înregistrate pe mai multe drumuri din județ.

Fără permis, pe DN 19A, la Rătești

În jurul orei 09:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, aflați în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control al traficului rutier, au oprit pentru verificări un autoturism care circula pe Drumul Național 19A, în localitatea Rătești.

La volan se afla un bărbat de 34 de ani, din orașul Ardud. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Un alt caz similar, la Stâna

Tot în data de 3 februarie a.c., în jurul orei 11:40, polițiștii din cadrul aceleiași secții au oprit un autoturism care circula pe Drumul Județean 196A, în localitatea Stâna. Autoturismul era condus de un bărbat de 67 de ani, din localitatea Socond.

Și în acest caz, în urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Dreptul de a conduce suspendat și alcoolemie ridicată, la Botiz

Un al treilea caz a fost înregistrat în jurul orei 13:50, pe strada Șirul Mic din localitatea Botiz. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din Botiz.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Mai mult, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat și conducere sub influența alcoolului.

Poliția avertizează

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare reamintesc faptul că nerespectarea legislației rutiere reprezintă un pericol major pentru siguranța tuturor participanților la trafic și anunță că acțiunile de control vor continua.