PLĂȚI ANPIS: Alocațiile și indemnizațiile pentru copii, plătite în avans în luna februarie

Beneficiile aferente lunii ianuarie 2026 vor fi virate mai devreme, deoarece data obișnuită de plată cade într-o zi de duminică



Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că plățile pentru principalele beneficii de asistență socială destinate familiilor cu copii vor fi efectuate în avans, în luna februarie 2026. Măsura a fost luată întrucât data de 8 februarie 2026, ziua obișnuită de efectuare a plăților, este zi nelucrătoare.

Plăți în avans pentru beneficiarii cu cont bancar

Potrivit informării transmise de ANPIS, vineri, 6 februarie 2026, vor fi virate sumele aferente lunii ianuarie 2026 în conturile bancare ale beneficiarilor de:

alocație de stat pentru copii,

indemnizație pentru creșterea copilului,

stimulent de inserție.

Decizia vizează asigurarea continuității plăților și evitarea întârzierilor în acordarea drepturilor sociale.

Mandatele poștale, din 10 februarie

Pentru persoanele care au optat pentru plata beneficiilor prin mandat poștal, ANPIS precizează că sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026, conform calendarului stabilit.

Calendarul plăților

Tip beneficiu Cont bancar Mandat poștal Alocația de stat pentru copii 6 februarie 2026 începând din 10 februarie Indemnizația pentru creșterea copilului 6 februarie 2026 începând din 10 februarie Stimulentul de inserție 6 februarie 2026 începând din 10 februarie

Măsură pentru sprijinirea beneficiarilor

Reprezentanții ANPIS subliniază că plata în avans a beneficiilor de asistență socială are ca scop sprijinirea familiilor și asigurarea accesului la drepturile financiare fără sincope, în contextul calendarului zilelor nelucrătoare.