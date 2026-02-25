POLITICĂ Raul Băbțan: „Măsurile susținute de PSD trebuie să aducă investiții concrete pentru Satu Mare”

Viceprimarul municipiului Satu Mare explică impactul local al deciziilor economice adoptate la nivel național și subliniază necesitatea stabilității și a continuării investițiilor

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a transmis un mesaj public privind măsurile susținute de Partidul Social Democrat, în contextul actualei perioade economice dificile traversate de România. Acesta a subliniat că deciziile luate la nivel central trebuie analizate și prin prisma impactului lor direct asupra comunităților locale.

Ce înseamnă aceste măsuri pentru Satu Mare

Potrivit viceprimarului, pentru municipiul Satu Mare, măsurile promovate în cadrul Coaliției se traduc prin:

🏗️ Continuarea investițiilor în infrastructură și proiecte publice locale

🛣️ Menținerea finanțărilor pentru drumuri și transport

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 Sprijin pentru familii, pensionari și persoane vulnerabile

💶 Reducerea poverii fiscale pentru locuințele vechi și pentru persoanele cu dizabilități

Raul Băbțan a subliniat că stabilitatea economică este esențială pentru ca aceste proiecte să poată continua fără sincope.

„Interesul meu este comunitatea”

În mesajul său, viceprimarul a precizat că, dincolo de dezbaterile politice, prioritatea sa rămâne implementarea concretă a investițiilor la nivel local.

„Ca viceprimar, mă interesează un singur lucru: ca aceste decizii naționale să se transforme în investiții concrete pentru comunitatea noastră”, a transmis acesta.

Stabilitate, investiții, solidaritate

În final, Raul Băbțan a punctat că municipiul are nevoie de stabilitate, investiții și solidaritate, pentru a putea continua proiectele de dezvoltare și pentru a asigura sprijinul necesar categoriilor vulnerabile.

Mesajul vine în contextul dezbaterilor naționale privind măsurile economice și impactul acestora asupra administrațiilor locale.