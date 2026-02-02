PRIORITATE Mircea Govor: Protejarea nivelului de trai al românilor, prioritatea absolută a PSD

Deputatul PSD de Satu Mare susține măsuri urgente pentru pensionari, familii cu venituri mici și alte categorii vulnerabile, în contextul creșterii costului vieții.



După Consiliul Politic Național al PSD desfășurat duminică, deputatul Mircea Govor a declarat că protejarea nivelului de trai al românilor rămâne prioritatea principală a partidului. În cadrul ședinței, a fost susținută adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, considerate măsuri esențiale pentru cei mai afectați de scumpiri.

Mesaj clar pentru români

Mircea Govor subliniază că aceste măsuri nu pot fi blocate, amânate sau condiționate de dispute politice:

„Nivelul de trai al românilor este prioritatea absolută. Fără locuri de muncă nu există stabilitate, iar fără protecție socială nu există coeziune.”

Măsuri concrete susținute de PSD

Parlamentarul a detaliat principalele măsuri promovate:

✅ Sprijin financiar direct pentru pensionarii cu venituri mici

✅ Protecție pentru persoanele vulnerabile afectate de scumpiri

✅ Menținerea locurilor de muncă și sprijinirea firmelor românești

✅ Continuarea investițiilor în educație, sănătate, infrastructură și agricultură

Echilibru între economie și protecție socială

Așa cum a subliniat și Sorin Grindeanu, președintele partidului, susținerea economiei și protecția socială se completează reciproc, iar PSD va promova doar soluții responsabile și rapide, aplicate în interesul oamenilor.