RECICLARE Satu Mare organizează o nouă acțiune de colectare a aparatelor electrice și electronice

Vineri, 6 februarie 2026, cetățenii pot preda gratuit echipamente vechi pentru protejarea mediului



Municipiul Satu Mare continuă demersurile dedicate protecției mediului și gestionării responsabile a deșeurilor. Vineri, 6 februarie 2026, are loc o nouă acțiune de colectare a aparatelor electrice și electronice, oferind cetățenilor posibilitatea de a se debarasa corect și gratuit de echipamentele uzate sau defecte.

Cum pot cetățenii să predea aparatele electrice

Procesul de colectare este simplu și accesibil. Cetățenii se pot programa telefonic la 0744 781 781 sau la numărul gratuit 0800 444 800, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–17:00. De asemenea, programările pot fi realizate non-stop, prin completarea formularului online disponibil pe platforma The Green Project.

După înregistrarea solicitării, o echipă specializată se va deplasa la adresa indicată pentru a prelua aparatele electrice și electronice destinate reciclării, fie că este vorba despre calculatoare, imprimante, radiouri, televizoare sau alte echipamente electrice.

Un serviciu gratuit, în sprijinul comunității

Acțiunea este pusă la dispoziția cetățenilor de Primăria Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti, prin operatorul autorizat The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive. Inițiativa urmărește reducerea impactului negativ asupra mediului și încurajarea unui comportament responsabil față de deșeurile electrice, care conțin substanțe periculoase, dar și materiale reutilizabile.

Un pas concret pentru un oraș mai curat

Prin organizarea constantă a acestor campanii, administrația locală își reafirmă angajamentul față de un oraș mai curat și mai verde. Participarea cetățenilor la acțiunile de colectare selectivă contribuie direct la protejarea mediului și la creșterea calității vieții în comunitate.