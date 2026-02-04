RESPONSABILITATE Obligațiile angajatorilor în cazul concedierilor colective, reamintite de AJOFM Satu Mare

Respectarea procedurilor legale este esențială pentru protecția socială a salariaților disponibilizați



Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare aduce în atenția angajatorilor din județ obligațiile legale care le revin în situația inițierii concedierilor colective. Măsurile sunt reglementate de Codul muncii și de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și au ca scop reducerea impactului social al disponibilizărilor.

Obligația de notificare a instituțiilor competente

Potrivit art. 49 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care intenționează să efectueze concedieri colective au obligația de a notifica, în termenul legal, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare și Inspectoratul Teritorial de Muncă. Această notificare este necesară pentru aplicarea măsurilor de prevenire a șomajului și pentru diminuarea efectelor sociale generate de disponibilizări.

Colaborarea cu AJOFM pentru măsuri active de ocupare

Conform art. 50 din aceeași lege, angajatorii trebuie să colaboreze cu AJOFM Satu Mare în vederea elaborării și implementării unor măsuri active destinate persoanelor disponibilizate. Acestea includ servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii și programe de formare profesională, având ca obiectiv facilitarea reintegrării rapide a persoanelor afectate pe piața muncii.

Transmiterea datelor privind persoanele concediate

În baza art. 51 din Legea nr. 76/2002, angajatorii sunt obligați să transmită AJOFM Satu Mare datele și informațiile necesare referitoare la persoanele concediate. Acest demers este esențial pentru ca acestea să poată beneficia, în condițiile legii, de măsuri de protecție socială și de serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Servicii de preconcediere și informarea salariaților

Totodată, conform art. 52 din Legea nr. 76/2002, de serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, și alte persoane amenințate de riscul de a deveni șomeri. Angajatorii au, de asemenea, obligația de a informa salariații afectați cu privire la drepturile de care pot beneficia după încetarea raporturilor de muncă, inclusiv dreptul la indemnizație de șomaj și accesul la măsuri active de ocupare.

Respectarea legii, condiție pentru evitarea sancțiunilor

AJOFM Satu Mare reamintește că nerespectarea procedurii legale privind concedierile colective poate atrage sancțiuni, conform legislației în vigoare. Instituția recomandă angajatorilor să colaboreze activ cu agenția, pentru reducerea impactului social al disponibilizărilor și sprijinirea reintegrării rapide a persoanelor afectate pe piața muncii.