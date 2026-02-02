ȘAH: Rezultate excelente pentru CSM Olimpia Satu Mare la ONSS – faza județeană! Seletye Dominik și Torok-Brândușan Darius vor reprezenta județul Satu Mare la faza națională!

Șahul sătmărean confirmă încă o dată nivelul ridicat la care se află. Sportivii legitimați la CSM Olimpia Satu Mare au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSS) – faza județeană, atât la categoria gimnaziu, cât și la categoria liceu.

La categoria gimnaziu – băieți, competiția a fost dominată de sportivii CSM Olimpia:

Seletye Dominik – locul I

Kovács Balázs – locul II

Stana Rareș – locul IV

Cei trei sunt elevi, ai Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc” coordonați de prof. Constantin Por. Locul 3 a fost ocupat de elevul Alex Maier , legitimate la LPS Satu Mare și elev la Colegiul Național ”Ioan Slavici” Satu Mare.

La categoria liceu, sportivii sătmăreni s-au remarcat din nou:

Torok-Brândușan Darius (clasa a IX-a) – locul I, elev al Colegiului Național „Ioan Slavici”

Moldovan Bogdan – locul III

Moroz Cristian – locul IV

Moldovan Bogdan și Moroz Cristian sunt elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

În urma acestor rezultate, Seletye Dominik și Torok-Brândușan Darius vor reprezenta județul Satu Mare la faza națională a ONSS, unde vor concura cu cei mai buni șahiști școlari din țară.

Felicitări sportivilor, antrenorilor și profesorilor pentru aceste performanțe și mult succes la faza națională.