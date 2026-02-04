SĂNĂTATE Consult de neurochirurgie spinală la Cabinetul Medical Dr. Coica, cu un specialist în tehnici moderne și minim invazive

Dr. Bogdan Voinea, membru al unei echipe de excelență în neurochirurgie spinală, vine la Satu Mare

Sătmărenii care se confruntă cu afecțiuni ale coloanei vertebrale sau ale sistemului nervos au, în luna martie, oportunitatea de a beneficia de consultații de specialitate în neurochirurgie. Cabinetul Medical Dr. Coica anunță prezența medicului specialist Bogdan Voinea, membru al unei echipe de excelență în neurochirurgia spinală, recunoscută pentru utilizarea tehnicilor moderne și minim invazive.

Expertiză în neurochirurgie spinală modernă

Dr. Bogdan Voinea face parte dintr-o echipă medicală coordonată de dr. Tiberiu Maior și are experiență în abordări terapeutice moderne, adaptate nevoilor pacienților cu afecțiuni neurologice și vertebrale. Consultațiile sunt dedicate evaluării corecte și stabilirii conduitei medicale optime, în funcție de investigațiile existente.

Data, ora și locația consultațiilor

Consultațiile de neurochirurgie vor avea loc:

Data: 6 martie 2026

Ora: 13:00

Locația: Cabinet Medical Dr. Coica, Satu Mare

Programările se pot face la numărul de telefon 0735 879 145.

Recomandare importantă pentru pacienți

Reprezentanții cabinetului medical atrag atenția că toți pacienții sunt rugați să se prezinte la prima consultație cu o investigație RMN recentă, conform indicațiilor medicale, pentru o evaluare completă și eficientă.

Acces la servicii medicale de specialitate, aproape de casă

Organizarea acestor consultații contribuie la facilitarea accesului pacienților din județul Satu Mare la servicii medicale de înaltă specializare, reducând necesitatea deplasărilor către centre universitare din alte orașe.