SĂNĂTATE Consultații de neurologie la Cabinetele Medicale Dr. Coica – specialiști dedicați, programări în luna februarie

Medici neurologi cu experiență vor consulta pacienții în datele de 17, 18, 19 și 26 februarie, la cabinetele Dr. Coica din Satu Mare

Cabinetele Medicale Dr. Coica din Satu Mare își extinde serviciile medicale și pune la dispoziția pacienților consultații de specialitate în neurologie, susținute de medici cu experiență și pregătire solidă în domeniu. Programările sunt deschise pentru mai multe date din luna februarie, oferind acces rapid la evaluare și diagnostic de specialitate.

Dr. Ștețca Mădălina – medic specialist neurolog

În datele de 19 și 26 februarie, începând cu ora 15:00, va consulta dr. Ștețca Mădălina, medic specialist neurolog.

Consultațiile sunt recomandate pacienților care se confruntă cu simptome precum:

dureri de cap persistente sau migrene

amețeli

tulburări de memorie

amorțeli sau furnicături

tulburări de somn

alte afecțiuni neurologice care necesită evaluare de specialitate

Dr. Costin Nicoleta – medic primar neurolog

În zilele de 17, 18 și 26 februarie, începând cu ora 14:30, va consulta dr. Costin Nicoleta, medic primar neurolog.

Experiența vastă și expertiza profesională oferă pacienților siguranța unei evaluări complete și a unui plan terapeutic adaptat fiecărui caz în parte.

Programări și informații

Consultațiile se desfășoară la:

Cabinetele Medicale Dr. Coica – Satu Mare

📞 Programări: 0732 116 832

☎️ Telefon fix: 0261 766390

Pentru o evaluare neurologică profesionistă și acces rapid la consult de specialitate, pacienții sunt invitați să își facă programare din timp.