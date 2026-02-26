SĂNĂTATE Peste 2.200 de infecții respiratorii într-o singură săptămână în județul Satu Mare

Gripa și pneumoniile mențin presiunea pe sistemul medical, în timp ce cazurile de COVID-19 sunt în scădere

Județul Satu Mare traversează o nouă perioadă de intensificare a infecțiilor respiratorii acute în sezonul 2025–2026. În săptămâna S08 (16–22 februarie 2026), la nivel județean au fost raportate 2.218 cazuri de infecții respiratorii acute – incluzând IACRS, pneumonii și gripă – potrivit datelor centralizate de la medicii de familie. Până la data de 22 februarie 2026, un număr de 14.462 persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal, imunizarea fiind realizată cu vaccin prescris de medicii de familie.

Situația epidemiologică pe grupe de vârstă

Analiza detaliată pentru perioada 16–22 februarie 2026 indică un total de 1.513 cazuri de IACRS, 465 pneumonii și 240 cazuri de gripă.

În rândul copiilor cu vârsta între 0 și 1 an s-au înregistrat 128 cazuri de IACRS, 17 pneumonii și 23 cazuri de gripă. La grupa 2–4 ani au fost raportate 145 IACRS, 18 pneumonii și 40 gripe.

Categoria 5–14 ani a cumulat 382 IACRS, 49 pneumonii și 49 gripe, în timp ce la grupa 15–49 ani s-au înregistrat 384 IACRS, 69 pneumonii și 44 cazuri de gripă.

Pentru segmentul 50–64 ani au fost raportate 243 IACRS, 131 pneumonii și 53 gripe, iar la persoanele de peste 65 de ani s-au înregistrat 231 IACRS, 181 pneumonii și 31 cazuri de gripă.

Ratele cele mai crescute pentru IACRS și gripă s-au înregistrat la grupa 15–49 ani, în timp ce pneumoniile afectează preponderent populația de peste 65 de ani, categorie vulnerabilă la complicații.

COVID-19, pe un trend descendent

În intervalul 16–22 februarie 2026 a fost confirmat un singur caz de COVID-19 în județ. Evoluția din ultimele luni indică o scădere constantă a intensității infecției comparativ cu perioada de început a sezonului, când erau raportate zeci de cazuri săptămânal.

Datele arată că, în prezent, circulația SARS-CoV-2 este redusă, fără semne de recrudescență la nivel județean.

Măsuri pentru limitarea îmbolnăvirilor

La nivelul unităților sanitare cu paturi se recomandă limitarea programului de vizită al aparținătorilor, realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, purtarea echipamentului de protecție adecvat, asigurarea stocurilor de antivirale și instituirea promptă a terapiei antivirale specifice. De asemenea, se impune refacerea stocurilor de echipamente de protecție, antiseptice și dezinfectanți, precum și continuarea vaccinării personalului nevaccinat.

În mediul profesional, angajatorii sunt sfătuiți să evite aglomerările în spațiile de lucru, să asigure aerisirea periodică și să recomande izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie. Vaccinarea antigripală a personalului este încurajată în toate domeniile de activitate.

În unitățile de învățământ se recomandă informarea părinților privind simptomele infecțiilor respiratorii, izolarea la domiciliu a copiilor bolnavi, realizarea triajului observațional zilnic, asigurarea materialelor pentru dezinfecție, spălarea frecventă a mâinilor, aerisirea periodică a claselor și promovarea vaccinării, în special în rândul copiilor cu afecțiuni cronice.

Pentru populația generală, autoritățile recomandă consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii, purtarea măștii în comunitate în cazul simptomatologiei, respectarea etichetei tusei și strănutului, menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, evitarea aglomerațiilor și continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele peste 65 de ani, gravide și pacienți cu boli cronice.

Un sezon încă activ

Chiar dacă infecția COVID-19 se află în scădere, gripa și celelalte infecții respiratorii acute rămân active în județul Satu Mare. Numărul ridicat de cazuri raportate într-o singură săptămână confirmă faptul că sezonul rece continuă să pună presiune pe sistemul medical, iar respectarea măsurilor de prevenție rămâne esențială pentru limitarea îmbolnăvirilor și a complicațiilor.