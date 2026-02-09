SĂNĂTATE Peste 520 de prezentări la UPU Satu Mare, într-un singur weekend

Unitatea de Primire Urgențe a gestionat 524 de cazuri medicale, dintre care 112 au necesitat internare



Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a fost intens solicitată la sfârșitul săptămânii trecute. În intervalul 6 februarie 2026, ora 07.00 – 9 februarie 2026, ora 07.00, nu mai puțin de 524 de persoane au apelat la serviciile medicale de urgență, prezentând afecțiuni de severitate variată.

Un flux ridicat de pacienți

Potrivit datelor centralizate, din totalul prezentărilor, 151 de pacienți au fost încadrați în categoria cazurilor critice, iar 313 au fost considerați urgențe medicale. Alte 60 de persoane s-au prezentat cu afecțiuni non-urgente, dar care au necesitat evaluare medicală.

Internări pentru cazurile care au impus tratament de specialitate

În urma evaluărilor efectuate de personalul medical din cadrul UPU, 112 pacienți au necesitat internare pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, restul fiind stabilizați și direcționați către tratament ambulatoriu sau alte specialități, în funcție de diagnostic.

Efort susținut al personalului medical

Activitatea intensă din acest interval a presupus un efort constant din partea cadrelor medicale, care au asigurat triajul, evaluarea și acordarea îngrijirilor necesare tuturor pacienților care s-au adresat Unității de Primire Urgențe.