SC Construcții Bomex SRL solicită autorizație de mediu pentru exploatarea pietrișului și nisipului în Medieșu-Aurit

SC CONSTRUCTII BOMEX SRL cu sediul în Mediesu-Aurit, str. Horea nr. 4 anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea conform Cod CAEN 0812 – Extractia pietrisului si nisipului, desfăşurata pe amplasamentul Perimetrul temporar de exploatare Bomex, Mediesu-Aurit, topo 4011-00-40. Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30, vineri 8-14,00. Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la DJM Satu Mare, tel.0261-736003; fax. 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.