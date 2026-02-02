SECURITATE „Protejează-ți datele și fii în siguranță online” – atelier practic pentru adulții de peste 55 de ani

Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Poliția, organizează un eveniment dedicat utilizării sigure a internetului și tehnologiei digitale.



Siguranța în mediul online devine tot mai importantă, mai ales pentru adulții care folosesc frecvent internetul, telefonul mobil și aplicațiile digitale. Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, organizează pe 17 februarie 2026, atelierul practic „Protejează-ți datele și fii în siguranță online”, dedicat persoanelor adulte de peste 55 de ani. Informațiile despre eveniment au fost oferite de bibliotecarul Violeta Țarța.

Informații practice pentru o navigare în siguranță

Participanții vor primi informații ușor de înțeles despre riscurile din mediul online, inclusiv fraude digitale, mesaje și apeluri suspecte, protejarea datelor personale, utilizarea responsabilă a rețelelor sociale și crearea unor parole sigure. Exemplele vor fi concrete și adaptate situațiilor întâlnite frecvent în viața de zi cu zi.

Biblioteca, spațiu de educație și sprijin comunitar

Prin acest demers, Biblioteca Județeană își reafirmă rolul de spațiu educațional și de sprijin pentru comunitate, contribuind la creșterea nivelului de educație digitală și reducerea vulnerabilității în fața pericolelor online, în special pentru adulții de peste 55 de ani.

Participare și înscrieri

Evenimentul va avea loc la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, etaj I, Sala mică de conferințe, între orele 13:00–16:00. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate la 20 de persoane. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0261 711 199, de luni până vineri, între orele 09:00–16:00.