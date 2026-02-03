SIGURANȚĂ Acțiuni ample ale polițiștilor sătmăreni pentru menținerea ordinii publice

Peste 230 de sancțiuni contravenționale aplicate într-o singură zi, în urma activităților desfășurate la nivelul județului Satu Mare



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 2 februarie a.c., ample activități menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică în întreg județul. Acțiunile au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și creșterea siguranței rutiere, rezultatele fiind reflectate în numărul semnificativ de sancțiuni aplicate.

Menținerea ordinii și siguranței publice

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 16.000 de lei. Acțiunile au avut ca scop creșterea gradului de siguranță în comunitate și descurajarea comportamentelor care pot afecta ordinea publică.

Controale intensificate în trafic

Totodată, polițiștii rutieri au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier pe principalele artere din județ. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 47.000 de lei, ca urmare a nerespectării legislației rutiere.

Prevenție și responsabilitate

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor rutiere, combaterea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță pentru toți cetățenii județului.