SIGURANȚĂ Razie de amploare pe Aeroportul Satu Mare

Polițiștii au vizat transportul ilegal, migrația clandestină și securitatea pasagerilor

Acțiune de amploare desfășurată pe Aeroportul Internațional Satu Mare, unde polițiștii au intervenit pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din zona transporturilor aeriene. La data de 25 februarie, polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Satu Mare, împreună cu lucrători ai Biroul pentru Imigrări Satu Mare, au desfășurat o razie complexă care a vizat transportul neautorizat în regim taxi și în regim de închiriere, prevenirea furturilor din bagajele pasagerilor, combaterea migrației ilegale și verificarea măsurilor de pază și protecție.

Controale în zona terminalului și a parcărilor

În cadrul verificărilor, oamenii legii au legitimat peste 20 de persoane și au controlat mai mult de 12 autoturisme care desfășurau activități în perimetrul aeroportului. Totodată, au fost verificați 4 agenți de pază pentru a se asigura că respectă atribuțiile și normele privind securitatea obiectivului.

Acțiunea a avut un caracter preventiv, autoritățile urmărind descurajarea activităților ilegale și consolidarea climatului de siguranță pentru pasageri.

Sancțiuni aplicate

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat două avertismente scrise.

Reprezentanții structurilor implicate transmit că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, în vederea menținerii ordinii publice și a siguranței în zona transporturilor aeriene din județ.