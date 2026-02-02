SPIRITUALITATE Zi de sărbătoare la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare

Hramul Teologic al instituției a fost marcat prin Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, în prezența comunității școlare și a invitaților.



Luni, 2 februarie 2026, de Praznicul Întâmpinării Domnului, Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Municipiul Satu Mare a trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, prilejuite de sărbătorirea Hramului Teologic al instituției. Evenimentul a reunit elevi, cadre didactice, clerici și invitați, într-o atmosferă de rugăciune și comuniune.

Sfânta Liturghie Arhierească, în inima comunității școlare

Cu acest prilej, în biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din incinta liceului, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor de preoți. Din sobor a făcut parte și directorul liceului, Gabriel Groza, alături de alți slujitori ai Sfântului Altar.

Credință, educație și valori creștine

Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a credinței și a educației teologice, punând în lumină valorile creștin-ortodoxe care definesc identitatea Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”. Elevii și cadrele didactice au participat activ la momentele liturgice, trăind împreună semnificația profundă a sărbătorii Întâmpinării Domnului.

Oaspeți și momente de comuniune

La eveniment au fost prezenți clerici, invitați și reprezentanți ai autorităților locale, printre care s-a numărat și subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, care a fost alături de comunitatea liceului în această zi de sărbătoare.

Hramul Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” rămâne un moment de rugăciune, comuniune și recunoștință, reafirmând rolul esențial al școlii în formarea spirituală și intelectuală a tinerilor, dar și legătura vie dintre educație, credință și comunitate.