TRADIȚIE Eminescu – darul viu al culturii, celebrat de tineri talentați

Ediția a XIII-a a concursului interjudețean „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu” a reunit elevi, profesori și creații de excepție



Ziua de 15 ianuarie 2026 a stat, din nou, sub semnul lui Mihai Eminescu, prin desfășurarea ediției a XIII-a a Concursului interjudețean de creație, recitare și interpretare „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu”. Manifestarea cultural-artistică a adus în prim-plan talentul, rigoarea și sensibilitatea artistică a elevilor participanți, confirmând rolul esențial al educației prin cultură și al dialogului autentic cu opera eminesciană.

Educație prin cultură și excelență artistică

Rezultatele obținute de elevii eminescieni premiați reflectă nu doar performanța individuală, ci și dăruirea și competența profesorilor coordonatori, a căror implicare a transformat concursul într-un demers formativ de substanță. Prin poezie, proză, interpretare dramatică și arte vizuale, elevii au demonstrat că opera eminesciană rămâne un reper viu, capabil să inspire generații succesive.

„Gând purtat de dor” – lirism și dramatism eminescian

Secțiunea I a concursului, intitulată sugestiv „Gând purtat de dor”, a pus în valoare ipostazele lirice și dramatice ale creației eminesciene. Marele Premiu a fost obținut de Marinescu Maia (clasa a XI-a B), pentru interpretarea poemului „Memento mori”, sub coordonarea prof. dr. Cozma Georgeta.

La categoria ipostaze lirice, Premiul I a revenit elevei Ardelean Andreea (clasa a VII-a) pentru colajul de versuri „Ea-și urma cărarea-n codru” și „Lasă-ți lumea…”, respectiv elevei Simo Cristina Dimitra (clasa a X-a C), pentru poezia „E împărțită omenirea”. Tot aici, Premiul III a fost acordat elevei Andreica Amalia Nicola (clasa a X-a E), pentru „Criticilor mei”.

Ipostazele dramatice au fost reprezentate de interpretarea „A fi sau a nu fi…”, care a adus Premiul II elevelor Băndula Selena Maria și Huja Sonia Camelia (clasa a X-a E).

Creația originală – dialog contemporan cu Eminescu

Secțiunea a II-a, „…pe mine mie redă-mă!”, a evidențiat capacitatea elevilor de a intra într-un dialog creativ cu universul eminescian prin proză, poezie și scrisoare de recunoștință.

La proză, Premiul I a fost câștigat de Boloș Carina Maria (clasa a X-a C), cu textul „Ecoul iubirii nestinse”, iar Premiul II de Andreica Raul (clasa a XII-a F). Mențiunea a revenit elevului Cucuiet Cezar Lucian (clasa a X-a C), pentru „Lacrimile norilor”.

Secțiunea poezie a fost dominată de creații sensibile și mature, Premiul I fiind acordat elevei Plosca Ayanna Maria (liceu) și elevului Andreescu Mihai (gimnaziu), pentru poezia „Sub teiul dorului”. Alte distincții au revenit elevilor Gardoș Rafael, Andreescu Ștefan și Fabian Ilinca Maria.

Scrisorile de recunoștință adresate lui Eminescu au adus Premiul I elevei Buzilă Florina (liceu) și elevei Burdea Alesia Ioana (gimnaziu), completate de alte premii și mențiuni acordate pentru expresivitate și autenticitate.

Eminescu în culoare și viziune plastică

Dimensiunea vizuală a operei eminesciene a fost valorificată în cadrul secțiunii „Eminescu – (ÎNTRE)VEDERE și VIZIUNE”. Premiul II la pictură a fost obținut de Boroș Teodora (clasa a IX-a B), iar mențiunea la grafică de Mateian Eliza (clasa a X-a C). Premiul special a fost acordat elevului Raul Danci (clasa a X-a A), iar mențiunea pentru gimnaziu elevului Pop Eduard Mihai (clasa a V-a).

Un concurs care confirmă vocația formativă a culturii

Ediția a XIII-a a concursului „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu” a demonstrat, încă o dată, că valorile culturale autentice rămân un spațiu fertil pentru educație, creativitate și formare spirituală. Prin talentul elevilor și implicarea profesorilor coordonatori, Eminescu continuă să fie nu doar studiat, ci trăit și reinterpretat de noile generații.