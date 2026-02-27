Un pacient austriac laudă profesionalismul medicilor din Satu Mare: „O lecție de omenie și dedicație”

Sistemul sanitar din Satu Mare primește o recunoaștere emoționantă din partea unui pacient austriac tratat recent în municipiu. Christian Oberreiter a transmis un mesaj public de mulțumire pentru cadrele medicale care l-au îngrijit, evidențiind profesionalismul, dăruirea și empatia de care a avut parte.

„Doresc să aduc sincere mulțumiri doamnei doctor Marinca Simona, de la Spitalul de Boli Contagioase Satu Mare, Secția Boli Infecțioase, pentru profesionalismul, dăruirea și omenia de care a dat dovadă în tratarea cazului meu”, a transmis pacientul.

Mesajul său reprezintă nu doar o apreciere personală, ci și o confirmare a valorii actului medical din Satu Mare, demonstrând că profesionalismul nu ține cont de granițe. Într-un context în care sistemul sanitar românesc este adesea criticat, astfel de exemple vin să reconfirme faptul că, în spitalele din județ, există medici dedicați, competenți și profund implicați în salvarea și îngrijirea pacienților.

Cazul lui Christian Oberreiter devine astfel un exemplu pozitiv și un motiv de mândrie pentru comunitatea locală, punând în lumină munca discretă, dar esențială, a cadrelor medicale din Satu Mare.