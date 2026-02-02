URGENȚE Peste 575 de pacienți au fost primiți la UPU Satu Mare în patru zile

Evaluările medicale au clasificat 129 de cazuri ca fiind critice, iar 139 de pacienți au fost internați pentru tratament și investigații de specialitate.



Între 30 ianuarie și 2 februarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Satu Mare a înregistrat 576 de prezentări, pacienții acuzând diverse afecțiuni. Personalul medical a realizat triajul și evaluarea fiecărui caz, asigurând asistența necesară în funcție de gravitatea situației.

Clasificarea cazurilor

Din totalul pacienților:

Critici: 129 – pacienți care necesitau intervenție medicală imediată

Urgențe: 378 – cazuri care necesitau tratament prompt

Non-urgențe: 69 – pacienți cu afecțiuni mai puțin grave

Internări și tratamente de specialitate

După evaluarea medicală, 139 de pacienți au fost internați, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Echipa UPU Satu Mare a gestionat fluxul de pacienți astfel încât toate cazurile critice să primească asistența necesară în timp util.